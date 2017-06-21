«Хонда» готова принять помощь с мотором от Формулы-1

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава признал, что его компания готова принять чью-либо помощь для улучшения своего мотора. По словам Хасегавы, найти «Хонде» помощь предложил спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.

«Он сказал, что будет рад помочь „Хонде“, если мы попросим. И нам придётся попросить. Я высоко ценю это предложение. Мы продолжим переговоры», — приводит слова Хасегавы AS.

Ранее сообщалось, что «Мерседес» может оказать «Хонде» консультационную помощь с разработкой двигателя.