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Сайнс: по крайней мере, из-за трафика все оказались в одинаковой ситуации

23 июня 2017, пятница. 19:26. Авто

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший поделился впечатлениями от свободных практик на Гран-при Азербайджана, в ходе которых ему удалось показать 16-е и 13-е время.

«Не самый лёгкий день. Во время первой практики мы испытывали проблемы с балансом и не смогли решить их сразу. Так что нам пришлось справляться с проблемами перед стартом второй тренировки. И действительно, в ходе её я чувствовал себя в болиде гораздо комфортнее.

К сожалению, я не смог этим воспользоваться из-за трафика и жёлтых флагов. Мне кажется, что я проехал 15 кругов на суперсофте, но за всё это время я не мог выжать максимум из машины. По крайней мере, все оказались в одинаковой ситуации, так что сейчас очень трудно судить о том, где мы находимся», — приводит слова испанца официальный сайт «Торо Россо».

Источник: Toro Rosso Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Карлос Сайнс-младший Формула-1 Гран-при Азербайджана
Новости. Авто
23 июня 2017, пятница
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