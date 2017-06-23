Боттас: если ещё прибавим, то сможем сразиться за поул-позишн

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал две пятничные тренировки на Гран-при Азербайджана, на которых финну удалось показать шестое и второе время.

«Нам нужно было несколько кругов подряд, чтобы получить желаемую температуру шин для хорошего баланса. Первая сессия не была хорошей, но мы внесли изменения перед второй практикой, и определённо управление машиной стало намного более комфортным.

Мы двигаемся в правильном направлении. Я надеюсь на дальнейший шаг вперёд после работы вечером. Мы поработаем, и если мы сможем найти нужное усиление, то сможем сразиться за поул-позишн", — приводит слова Боттаса Motorsport Week.