Обновление мотора «Рено» дало в Баку две десятые на круге

Глава команды «Рено» Сириль Абитебуль подтвердил, что к Гран-при Азербайджана французы подготовили обновление двигателя, пусть речь и не идёт о революционных обновлениях. Ранее Абитебуль отмечал, что мотор улучшается с каждым Гран-при, но резких скачков вперёд не следует ждать до 2018 года.

«Улучшение есть. Например, в этот уик-энд обновление мотора даёт две десятые. Мы не собирались публично об этом говорить, Но я чувствую, что должен внести ясность. И это обновление появилось, несмотря на тот факт, что мы не меняли мотор. Поэтому важно разделять разные аспекты. У нас идёт своеобразная гонка вооружений. Все команды привозят большие обновления, и мы делаем то же самое, но всё аналогично и с моторами. Никакой золотой пули не существует», — приводит слова Абитебуля ESPN.