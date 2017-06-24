Перес: бордюр в восьмом повороте надо изменить, там легко ошибиться

Пилот «Форс Индии» Серхио Перес призвал изменить бордюр в восьмом повороте трассы Гран-при Азербайджана. В первой тренировке мексиканец проколол колесо на этом бордюре и затем влетел в стену.

«По этому бордюру трудно проезжать. Там узкая трасса, и мы попросили Чарли посмотреть, можно ли изменить бордюр, так как все мы чувствуем, что там легко совершить ошибку. Думаю, бордюр немного высоковат. Мы говорили с Чарли о восьмом повороте на брифинге пилотов и, думаю, он посмотрит, что можно сделать к субботним заездам. Он сказал, что мы будем искать компромисс. Не сказал, какой, но я думаю, он будет искать лучший», — приводит слова Переса Autosport.