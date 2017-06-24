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Булье: Сайнс — один из вариантов для «Макларена»

24 июня 2017, суббота. 13:34. Авто

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье признал, что пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший рассматривается как один из кандидатов на место в «Макларене» в 2018 году.

«Я знаю его, и он мне нравится. Любой пилот в паддоке — вариант для нас. Надо смотреть на контракт и будет ли он свободен, но Карлос — один из наших вариантов. При этом мы хотим сохранить Фернандо, надеемся, что он останется и будет чемпионом с нами. И мы также верим в Стоффеля. Это наши настоящие варианты», — приводит слова Булье F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
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Теги
Макларен Торо Россо Карлос Сайнс-младший Эрик Булье контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
24 июня 2017, суббота
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11:06 Булье: напряжение между «Маклареном» и «Хондой» преувеличено
10:43 Перес: бордюр в восьмом повороте надо изменить, там легко ошибиться
10:18 «Пежо» подарил Лёбу машину, на которой он побил рекорд в Пайкс-Пик
10:00 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
09:57 Rebellion: мы принимаем дисквалификацию
09:38 «Макларен»: трудно сохранять мотивацию сотрудникам
09:23 Цендер: надеюсь, «Заубер» скоро объявит имя нового руководителя
08:15 Квят: будем невероятно упорно бороться за попадание в третий сегмент
08:00 Формула-2. Текстовая трансляция первой гонки в Баку
01:29 Стрельникова: вся Russian Time подбадривала Гьотто, чтобы он не расстраивался
01:06 Абитебуль: перед Палмером не поставлен ультиматум, но он должен давать результат
01:05 «Хонда»: мы увидели прогресс в мощности мотора, это ободряющий шаг вперёд
01:03 Хэмилтон: шины в Баку — просто кошмар
00:40 Сайнс назвал призывы дисквалифицировать его неджентльменским поведением
00:32 Обновление мотора «Рено» дало в Баку две десятые на круге
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23 июня 2017, пятница
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23:18 Алонсо: будем стартовать позади, так что квалификацию проведём спокойно
22:33 Палмер: к счастью, машина повреждена не сильно, надеюсь на хороший результат
22:23 «Хонда» в Баку испытала третью спецификацию мотора на болиде Алонсо
21:39 Перес: день прошёл в неразберихе
21:34 Масса: я доволен длинными сериями, «Уильямс» определённо в борьбе
21:13 Райкконен: если справимся с шинами, всё станет намного проще
21:05 Боттас: если ещё прибавим, то сможем сразиться за поул-позишн
20:34 Эггинтон: у машины хороший баланс, с нетерпением ждём продолжения уик-энда
20:17 Хэмилтон: у «Мерседеса» много работы, но время Боттаса ободряет
20:06 Феттель: я использовал заднюю передачу три раза!
19:38 Ферстаппен: «Ред Булл» впереди, «Мерседесу» нужно догонять
19:30 Грожан: разочаровывающий день, я просто не чувствовал машину
19:26 Сайнс: по крайней мере, из-за трафика все оказались в одинаковой ситуации
19:10 Квят: не смог проехать столько кругов, сколько мне хотелось бы
18:31 Вольф: кажется, что в этот раз в Баку конкурентоспособными будут 3-4 команды
18:14 Риккардо: на утренней сессии у меня были возможности выступить лучше
18:08 Ферстаппен — о своей аварии: это был очень странный эпизод
17:53 Гьотто: заблокировал колёса, зашёл в поворот чуть шире и задел стену
17:52 Риккардо рассказал, что «Ред Булл» получил небольшое обновление от «Рено»
17:50 Хюлькенбергу всё равно, кто у него напарник
17:36 Ферстаппен — лучший на второй тренировке Ф-1 в Баку, Квят — 8-й
17:35 Петруччи — лучший на первой тренировке MotoGP в Ассене, Виньялес — на второй
17:09 Маркелов: надеюсь, старт с 5-го места позволит сразиться за подиум
16:00 Леклер выиграл квалификацию Ф-2 в Баку, Сироткин – 17-й
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