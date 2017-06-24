Зарко выиграл квалификацию MotoGP в Ассене, Маркес — второй, Росси — четвёртый

Жоан Зарко выиграл квалификацию MotoGP в Ассене, Нидерланды. Второе место занял действующий чемпион Марк Маркес. Третий результат показал Данило Петруччи. Семикратный чемпион серии Валентино Росси стал четвёртым.
Один из лидеров сезона Маверик Виньялес стал 11-м.
MotoGP. Ассен. Квалификация
1. Жоан Зарко (Monster Yamaha Tech 3) — 1:46.141
2. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0.065
3. Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) +0.385
4. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) +0.564
5. Скотт Реддинг (Pramac Ducati) +1.433
6. Йонас Фольгер (Monster Yamaha Tech 3) +1.522
7. Альваро Баутиста (Aspar Team) +1.671
8. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) +1.901
9. Андреа Довициозо (Ducati Team) +1.938
10. Сэм Лоус (Aprilla) +1.981.