Грожан: я сыт по горло вниманием к моим разговорам по командному радио

Во время квалификации на Гран-при Азербайджана пилот «Хааса» Ромен Грожан испытывал проблемы с болидом, в связи с чем выразил недовольство по командному радио. После завершения сессии гонщик признался, что его уже раздражает повышенное внимание к его манере общения по радио.

«Я сыт по горло тем вниманием, которое уделяется моему общению с командой. Каждый что-то говорит по командному радио. Я делаю это не для того, чтобы все слышали меня, это наши внутренние дела, есть у меня какие-то проблемы или нет.

Мои переговоры включают гораздо чаще других, хотя я уверен, что остальные пилоты также бывают недовольны. Я чувствую некую несправедливость, и я устал от этого", — приводит слова Грожана Autosport.