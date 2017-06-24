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Грожан: я сыт по горло вниманием к моим разговорам по командному радио

24 июня 2017, суббота. 23:43. Авто

Во время квалификации на Гран-при Азербайджана пилот «Хааса» Ромен Грожан испытывал проблемы с болидом, в связи с чем выразил недовольство по командному радио. После завершения сессии гонщик признался, что его уже раздражает повышенное внимание к его манере общения по радио.

«Я сыт по горло тем вниманием, которое уделяется моему общению с командой. Каждый что-то говорит по командному радио. Я делаю это не для того, чтобы все слышали меня, это наши внутренние дела, есть у меня какие-то проблемы или нет.

Мои переговоры включают гораздо чаще других, хотя я уверен, что остальные пилоты также бывают недовольны. Я чувствую некую несправедливость, и я устал от этого", — приводит слова Грожана Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Теги
Хаас Ф-1 Ромен Грожан Формула-1 Гран-при Азербайджана
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