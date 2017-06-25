Сироткин: надеялся на более высокий результат, но сегодня гонка прошла неплохо

Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин прокомментировал своё разовое участие в сезоне Формулы-2. Сироткин вернулся в состав команды «АРТ», заменив получившего травму во время езды на велосипеде Александера Албона. После 10-го места в первой гонке Сироткин финишировал пятым во второй.



«Мне позвонили, когда я был в Канаде. Я был за это предложение всеми руками и ногами. Само собой, мне надо было согласовать это с руководством „Рено“ и „СМП Рейсинг“, что я и сделал в течение одного дня. После этого всё зависело только от состояния Алекса. Когда стало понятно, что он не успеет поехать, то сразу подтвердили меня.



На практике из-за проблем с электрикой мы почти ничего не проехали. Не попробовали ни старт, ни гоночные настройки. Поэтому в квалификации был более-менее первый боевой выезд, достаточно вслепую. Но это было не важно, потому что я физически не смог проехать ни одного чистого круга, потому что постоянно оказывался в таком месте на трассе, что попадались то жёлтые флаги, то двойные жёлтые, то красные. Например, мой лучший круг — я машины три обогнал. А уже после того как мы испортили резину под красными флагами и выехали вновь на том же комплекте, то всё равно оказались в трафике. Если честно, всё было немножко смешно.



Первая гонка стала первым разом, когда я хоть нормально проехал несколько подряд кругов и смог обратно приловчиться к машине. Мы поняли, что делать по настройкам. Несмотря на результат, мы неплохо смотрелись перед пит-стопом. Мы ожидали, что один или два раза будет выезд машины безопасности во время окна пит-стопов, поэтому тянули и ждали. В итоге она так и не выехала, и мы просидели три лишних круга на убитом „суперсофте“ и потеряли очень много времени. Потом сократить отрыв никак не было возможности, застряли за медленными машинами. Почему-то у нас не было достаточной скорости на прямой, чтобы реально претендовать на обгон. Тем не менее если бы я не попал в аварию, то мы были бы в районе седьмого-восьмого места.

Сегодняшняя гонка уже была абсолютно нормальной. Мы смогли внести необходимые коррективы в настройки, всё сделали. В принципе попали очень даже неплохо. Хороший старт. На первых кругах отыграл несколько позиций, после этого была интересная борьба, в том числе с Артёмом Маркеловым. Под конец я был быстрейшей машиной впереди, но по максимальной скорости мы почему-то очень много проигрывали — ещё проигрываем это. Даже в слип-стриме я еле держался и был лёгкой мишенью для машин сзади.



Безусловно, когда я ехал сюда, то хотел немного большего. Я знал прекрасно, что очень много ходило разговоров, что я должен выиграть. Пусть даже адаптация к разным машинам — моя сильная сторона, но Формула-2 — достаточно специфическая машина, она сильно отличается от болида Формулы-1, особенно в зонах торможения. А как раз эта трасса не прощает ошибок в зонах торможения. Это самая трудная трасса, на которой можно было дебютировать. Я понимал: я тоже человек, мне тоже потребуется время. Я надеялся на немножко более высокий результат, но в принципе сегодня гонка прошла очень даже неплохо. Мы можем быть довольны", — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.