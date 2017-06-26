Алёшин: финиш на 10-м месте после старта с последнего — хороший результат

Российский пилот программы SMP Racing Михаил Алёшин прокомментировал своё выступление в гонке IndyCar, прошедшей на автодроме Road America в Элкхарт-Лейке (штат Висконсин, США), по итогам которой он финишировал на 10-м месте.



«Наша команда проделала огромную работу, итогом которой стало место в топ-10 на этой гонке. У нас были быстрые и чёткие пит-стопы, баланс автомобиля был отличным. Гонка для нас прошла очень неплохо. Особенно с учётом всех проблем, в том числе и технических, которые нас преследовали вчера и практикой в пятницу, которую я, к сожалению, вынужден был пропустить по объективным причинам. В целом гонка для меня выдалась достаточно напряжённой, но стартовать с последней позиции и финишировать в первой десятке, я считаю, хороший результат», — цитирует Алёшина пресс-служба SMP Racing.