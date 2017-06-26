Вольф: никто не хотел, чтобы Хэмилтон и Феттель миловались

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф видит только плюс в открытом конфликте Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Азербайджана.

«Никто не хотел, чтобы они миловались, а теперь они сбросили перчатки. Спорту нужно соперничество. То, что мы увидели, — составляющая отличного чемпионата. Они воины, и сейчас у них война. Они борются за победу в гонке и чемпионате. В какой-то момент лучшие, которые борются за титул на таком этапе своей карьеры, не могут быть друзьями. Возможно, в этом смысле мы увидели предел», — приводит слова Вольфа Sky Sports.