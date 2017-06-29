Лауда приветствует решение о дополнительном расследовании в отношении Феттеля

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда приветствует решение ФИА провести дополнительное расследование столкновения пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном по ходу гонки Гран-при Азербайджана.



«Что делает эту ситуацию ещё хуже, так это то, что Феттель не берёт на себя никакой вины. Хотя с ним так всегда. Я понимаю гнев Льюиса. И я тоже испытываю гнев. Почему он просто не мог сказать: «Это была моя ошибка, я облажался»?» — цитирует Лауду F1i.