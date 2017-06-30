Карякин хочет принять участие в Дакаре-2018: займу денег и внесу 1,5 млн рублей

Гонщик Сергей Карякин, одержавший победу на гонке Дакар-2017 в классе квадроциклов, намерен поучаствовать в гонке и в следующем году. Сделать это Карякин попытается, даже невзирая на проблемы с поиском спонсоров.

«До последнего срока подачи заявок осталось две недели. Я думаю, что займу денег и всё-таки заплачу необходимые для участия 1,5 млн рублей. Это только индивидуальная заявка на участие. Команду можно зарегистрировать и позднее, но на это всё равно нужны средства — буду их искать.

Нужна крупная компания, а сейчас такую найти сложно. Но шанс есть всегда. У меня были разговоры со спонсорами, но к серьёзному решению мы так и не пришли", — приводит слова Карякина «Знак».