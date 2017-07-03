Бергер: инцидент между Феттелем и Хэмилтоном должен быть оставлен в прошлом

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер считает, что на пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля не следует накладывать дополнительных штрафных санкций за инцидент с Льюисом Хэмилтоном в Баку. 3 июля, ФИА повторно рассмотрит этот эпизод, произошедший на Гран-при Азербайджана.



«Я считаю всю эту историю хорошей, потому что у каждого болельщика есть своё мнение, и это хорошо для спорта. Мы увидели эмоции двух спортсменов, но никаких опасных действий. Они оба были спровоцированы оба были наказаны: Феттель был наказан штрафом от ФИА, а Хэмилтон — гоночными богами возникновением проблем с подголовником. Тема должна быть закрыта, а мы должны двигаться дальше», — цитирует Бергера австрийская газета Kurier.