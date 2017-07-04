Для зрителей Дрифт серии в Сочи подготовлена развлекательная программа

Четвёртый этап Российской дрифт серии, который пройдёт 7 и 8 июля на «Сочи Автодроме», дополнит насыщенная развлекательная программа для зрителей.



Гости и жители курорта смогут стать участниками дрифт-такси или парных заездов на дрифт-трайках, испытав на себе, что такое управляемый занос на максимально возможной скорости. 8 июля перед соревнованием зрителей ждёт парад пилотов и автограф-сессии с гонщиками РДС.



Зрителям также представится возможность посетить сервисный парк РДС, где расположены гоночные автомобили, увидеть известных пилотов, а также приобрести сувенирную продукцию, отмечается в пресс-релизе организаторов серии.



Среди участников соревнования – такие именитые дрифтеры, как Георгий «Гоча» Чивчян, Иван Никулин и Владимир Чивчян из команды «Форвард Авто»; Степан Азаров, Евгений Лосев и Алексей Головня из «AUTOPROFI TEAM»; Алексей Бобровских Андрей Песегов и Илья Фёдоров из команды «Tuning Factory Aimol»; Аркадий Цареградцев, Никита Шиков, Максим Твардовский из «Fail Crew»; Евгений Ружейников и Павел Бусыгин из команды «Toyo tires x Gorilla Energy» и другие.

Расписание 4-го этапа РДС на «Сочи Автодроме»:



7 июля.



10:00. Вход для зрителей и СМИ.



11:00-19:00. Работа дрифт-такси, дрифт-трайков.



11:00. Обязательный брифинг СМИ.



11:00 – 13:00. Тренировка.



13:15 – 13:45. Брифинг. Задание на квалификацию.



14:00 – 16:00. Тренировка.



16:15 – 19:15. Квалификация.



19:30. Брифинг по результатам квалификации.



22:00. Закрытие сервис-парка.



8 июля.



10:00. Вход для зрителей и СМИ.



11:00-19:00. Работа дрифт-такси, дрифт-трайков.



11:00. Обязательный брифинг СМИ.



11-45 – 12:30. Брифинг.



13:00 – 14:00. Парад участников. Автограф-сессия.



14:30 – 16:00. Парные заезды. Топ-32.



16:00 – 17:00. Перерыв.



17:00 – 19:00. Парные заезды. Топ-16.



19:30 – 20:00. Награждение.



20:00. Итоговый брифинг.



22:00. Закрытие сервис-парка.