«Астон Мартин» и «Косуорт» участвовали в заседании по моторному регламенту Ф-1

Представители «Астон Мартин» и «Косуорт» приняли участие в состоявшемся на этой неделе заседании рабочей группы, обсуждавшей моторный регламент на 2021 год в Формуле-1.



Сегодня, 5 июля, состоялось второе заседание группы (первое прошло в марте) по моторному регламенту, на котором присутствовали представители «Астон Мартин», «Косуорт», «Зитек» и «Магнети Марелли», сообщает Autosport.



По словам источника, знакомого с ситуацией, следующим шагом будут индивидуальные консультации с участниками, присутствовшими на собраниях. После этого ФИА и владелец коммерческих прав сформулируют конкретное предложение. Ожидается, что следующая встреча состоится в сентябре, перед заседанием Всемирного совета по автоспорту (запланировано на 21 сентября).