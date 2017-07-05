Баррикелло: я не ожидал ухода из Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло рассказал о своих ощущениях после ухода из чемпионата. Он ушёл из Ф-1 по окончании сезона-2011 в 39 лет.

«Было трудно приспособиться, ведь, честно говоря, я этого не ожидал. Такова Формула-1 теперь — есть пилоты, которые просто используют свои финансовые возможности. Это несколько менее романтично, на мой взгляд.

Мне было трудно первую пару дней. В итоге я подписал контракт в IndyCar, и это было хорошим решением. Мне пришлось прождать 10 дней, чтобы поговорить со всеми командами. Потому что я только вышел, сразу получил предложение и понял, что буду выступать. Это как если вам отказывает подружка, и тут же соглашается другая.

Я ни из-за чего не грущу. Лучшего момента в Ф-1 мне тоже пришлось долго ждать. Я был без работы четыре месяца между 2008 и 2009 годами. А потом получил то предложение (из «Брауна». — Прим. «Чемпионата»). Жизнь — ежедневное перерождение", — цитирует бразильца F1 Today.