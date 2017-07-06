Мардеев: битва за победу на «Шёлковом пути» будет серьёзной

Двукратный победитель ралли-марафона «Шёлковый путь» в классе грузовиков, гонщик «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев порадовался сильному составу участников в грузовой категории на «Шелковом пути—2017».

«Радует, что все наши основные конкуренты приехали: Petronas De Rooy Iveco с тремя машинами, Mammoet Riwald Rallysport с тремя машинами, Лопрайс и ещё две Tatra. Битва будет серьёзной, в составе участников вообще нет аутсайдеров. Ожидаем настоящее сражение! Самой интересной частью гонки станут китайские трассы. Организаторы обещают ещё больше песков, ещё больше бездорожья, сокращение лиазонов и ещё более длинные допы», — приводит слова Мардеева пресс-служба ралли.