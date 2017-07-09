Маркелов: гонка получилась очень сильной, спасибо команде за машину

Российский пилот команды Формула-2 Russian Time Артём Маркелов прокомментировал победу во второй гонке на этапе в Австрии, отметив отличную работу всей команды.

«Я доволен победой и тем, что нам удалось заработать 21 очко после столь ужасной квалификации. Мы добились нашей цели в субботу, попав в восьмёрку и завоевав поул. Сегодня гонка получилась очень сильной. У меня был хороший старт и рестарт. Я мог контролировать темп и следить за тем, чтобы Албон и Роуленд не попали в зону DRS.

У меня получилось проехать быстрейший круг, не изнашивая при этом шин. Спасибо команде за такой болид. Я получил отличную мотивацию перед гонкой в Сильверстоуне», — рассказал россиянин для пресс-службы команды.