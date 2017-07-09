Маркьонне: интерес Алонсо к «Феррари» может стать взаимным

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне рассказал о текущей ситуации с контрактами пилотов команды, также прокомментировав слухи о возможном появлении в «Скудерии» Фернандо Алонсо и Макса Ферстаппена.

«Если Алонсо будет заинтересован в сотрудничестве с нами, то этот интерес может стать взаимным. Что касается Макса, мы ничего не подписывали. У наших пилотов действующие контракты до конца чемпионата, потом мы будем принимать решение.

Пока мы рады сотрудничать с Кими, но ему надо продолжать работать и прогрессировать. Мы заинтересованы в том, чтобы выиграть Кубок конструкторов, что важно для всей команды», — приводит слова Маркьонне Circusf1