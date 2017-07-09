Райкконен – Маркьонне: я всего лишь могу делать всё, на что способен

Пилот Формулы-1 Кими Райкконен, выступающий в составе «Феррари», прокомментировал слова руководителя итальянской команды Серджио Маркьонне выразил недовольство низкой вовлечённостью Кими в работу «скудерии».



«Безусловно, я хочу выступать хорошо. Моя команда хочет выступать хорошо, но я могу всего лишь делать то, на что способен. Нельзя сказать, что я не стараюсь. К сожалению, не всегда всё идёт гладко, но это часть работы, мы продолжаем идти вперёд, и я уверен, что дела пойдут лучше», — приводит слова Райкконена Autosport.