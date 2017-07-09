Хэмилтон: я был быстрее всех на Гран-при Австрии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон доволен своим темпом на Гран-при Австрии, несмотря на четвёртое место. Британец стартовал с восьмой позиции.

«Когда я смотрю на график гонки, то вижу, что был сегодня быстрее всех, у меня был самый высокий темп. Когда я наконец прошёл болиды „Форс Индия“ и „Хааса“, я проигрывал Боттасу около 16 секунд. А потом проиграл ещё, но на финише уступил ему только шесть секунд. Так что темп был действительно хорошим. Не думаю, что набранные очки его отражают», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.