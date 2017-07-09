Грожан: я выиграл Гран-при 2 Формулы-1

Пилот «Хааса» Ромен Грожан в шутку заявил, что выиграл соревнование второй половины пелотона Формулы-1. Француз финишировал шестым.

«Мы очень сильно провели первую половину гонки, когда я ехал четвёртым. Весёлые несколько кругов, как в 2013-м, я мог поиграть с машинами впереди и занимать хорошую позицию. Конечно, у меня не было шансов удержать Кими и Льюиса позади, но с Пересом вышло отличное сражение. Мы стали лучшими из остальных — так что выиграли Гран-при 2 Формулы-1», — приводит слова Грожана Autosport.