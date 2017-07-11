Хэмилтон пропустит шоу F1 Live London

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал понять своим фанатам, что они не увидят его на анонсированном ранее масштабном шоу F1 Live London, которое пройдёт в столице Соединённого Королевства.

На своей странице в «твиттере» британец оставил следующее сообщение:

«Моим дорогим фанатам: я не могу дождаться встречи в Сильверстоуне, до тех пор я беру перерыв. Благослови вас бог, с любовью Льюис».

Послание болельщикам появилось спустя 45 минут после новости о проведении шоу в центре Лондона. Британец станет единственным пилотом, который не посетит мероприятие.