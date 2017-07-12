В Сети появилась схема конфигурации трассы для Гран-при Дании

В Сети появилась схема конфигурации уличной трассы в Копенгагене, которая могла бы принять Гран-при Дании Формулы-1.



В конце июня стало известно о планах датского бизнесмена Ларса Сайера Кристенсена организовать гонку Формулы-1 в столице Дании в 2020 году. Кристенсен даже провёл встречу с владельцами коммерческих прав на Ф-1 из компании Liberty Media. Тогда же сообщалось, что разработка конфигурации уличной трассы будет доверена известному архитектору гоночных треков Герману Тильке.

Схему трассы можно посмотреть в открытом доступе в «Твиттере».