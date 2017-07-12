«Рено»: Кубица проехал 90 кругов без проблем

В «Рено» признали, что проводят тесты с бывшим пилотом Формулы-1 Робертом Кубицей, чтобы оценить его готовность к возвращению. 12 июля поляк отработал на автодроме «Поль Рикар» на болиде «Лотуса» 2012 года. По словам команды, Кубица проехал 90 кругов безо всяких проблем, сообщает корреспондент BBC Эндрю Бенсон.

Кубица не выступал в Ф-1 с 2010 года. Перед сезоном-2011 поляк попал в аварию на раллийной машине, в которой сильно травмировал руку. Предполагается, что он также отработает на тестах в Венгрии.