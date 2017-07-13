Алонсо оштрафован на пять мест на старте ГП Великобритании за смену мотора

«Макларен» сменил мотор на болиде Фернандо Алонсо в преддверии Гран-при Великобритании. На машину испанца вернули двигатель «Хонды» третьей спецификации, который он использовал на пятничных тренировках в Австрии.

В Австрии мотор сменили из-за проблем с блоком MGU-H. Теперь на машине будет стоять обновлённые двигатель, но со старым MGU-H. Также в моторе заменён блок накопления энергии, который стал для Алонсо пятым за сезон, следствием чего стал штраф в пять позиций на стартовой решётке, сообщает Autosport.

Ожидается, что по ходу уик-энда у Алонсо будут и другие замены двигателя, но произойдут они уже после пятничных практик.