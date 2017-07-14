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Сотников: была утечка масла, но мы даже не почувствовали

14 июля 2017, пятница. 19:01. Авто

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал быстрейший результат в грузовом зачёте на седьмом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь». Россиянин лидирует в общем зачёте.

«Трасса стала более жёсткой и бугристой. Вроде бы быстрая, но таких „прямиков“, как в предыдущие дни, уже не было, она стала более извилистой. Всем казалось, что 100 километров на одном дыхании пройдём, но было не так, было достаточно жарко, эти 100 километров нужно было отработать, а мест, где можно было отдохнуть, практически не было. У нас была утечка масла, но мы даже не почувствовали. Давление было в норме и спокойно доехали до финиша. Если был бы длинный участок, не знаю, как бы доехали», — приводит слова Сотникова пресс-служба «Шёлкового пути».

Источник: SilkWayRally ("Шёлковый путь") Сообщить об ошибке
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КАМАЗ-мастер Шёлковый путь
Новости. Авто
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