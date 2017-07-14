Алонсо: нам нужно сконцентрироваться на гоночном темпе

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Великобритании, на которых испанец сумел показать восьмое и девятое время.

«Я доволен тем, как прошёл день. У нас есть несколько вариантов, которые нам необходимо рассмотреть, после чего мы выберем лучший для завтрашнего дня. Но в основном нам нужно концентрироваться на гоночном темпе, так как мы знаем, что из-за штрафа предстоит сложный старт.

Время на круге в пятницу не так уж и важно, в последние пару недель мы также показывали результаты между 8-м и 12-м местом, посмотрим, как всё пройдёт в субботу", — приводит слова испанца пресс-служба «Макларена».