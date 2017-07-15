Маллья: «Форс Индия» выбрала варианты нового названия

Руководитель «Форс Индия» Виджай Маллья заявил, что у команды есть несколько вариантов переименования.

«Мы назвали команду „Форс Индия“, потому что индийская команда впервые появилась в Формуле-1. Это соответствовало чаяниям миллионов индейцев, которые никогда не думали, что такое будет возможно. Мы ехали на 23-м и 24-м месте, и руководство было этим довольно.

Мы постоянно прибавляли и стали серьёзными конкурентами в чемпионате, и теперь пришла пора расширить горизонты, привлечь иностранных спонсоров. К сожалению, Гран-при Индии больше нет. Мы должны полагаться на международную аудиторию и потому обсуждаем смену названия. Решение ещё не принято, но мы выбрали несколько вариантов. Мы разберёмся со всем в нужное время", — цитирует Маллью GP Update.