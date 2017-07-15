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Ки: к сожалению, Квяту не хватило каких-то десятых для прохождения в Q3

15 июля 2017, суббота. 20:13. Авто

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки поделился впечатлениями от выступления команды в квалификации Гран-при Великобритании.

«Квалификация была довольно интенсивной с самого начала. С неопределёнными условиями на трассе мы находились в некоторой неопределённости относительно того, какие шины лучше выбрать — слики или промежуточные. Тем не менее гонщики хорошо пилотировали во влажных условиях, а команда выбирала правильное время для их выезда на трассу.

К сожалению, в конце первого сегмента на болиде Сайнса возникла довольно серьёзная проблема с задней подвеской. Она была решаемой, но означала, что мы должны были в спешке её решать. И хотя к концу Q2 нам удалось вернуть Сайнса на трассу, машина была далека от оптимального состояния. Карлос приложил все силы, чтобы управлять болидом, но испытывал нехватку в скорости. Должен сказать, что механики приложили невероятные усилия, чтобы машина вообще смогла выехать на трассу в Q2, учитывая объём работы, который было нужно проделать.

Что касается Даниила, его попытки в начале Q2 были хороши, езда на подсыхающей трассе на сликах позволяла добиваться улучшений. К сожалению, в конце нам не хватило нескольких десятых, чтобы пробиться в Q3. Если бы мы ушли на последний круг чуть позже, то имели бы больше шансов пройти в следующий сегмент. Однако сложно точно судить об этом, имея не так много ориентиров.

В конце концов, мы остались за бортом первой десятки, но, учитывая проблемы, которые нам пришлось решать, середина пелотона — это то место, где мы и должны быть. Теперь нам нужно искать больше скорости в завтрашней гонке, чтобы иметь возможность попасть в топ-10, насколько это возможно», — цитирует Ки пресс-служба «Торо Россо».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Даниил Квят Карлос Сайнс-младший Великобритания — Олимпиада
Новости. Авто
15 июля 2017, суббота
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