Квят получил два штрафных очка за столкновение с Сайнсом в Сильверстоуне

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят получил два штрафных балла за столкновение с напарником Карлосом Сайнсом-младшим в начале гонки Гран-при Великобритании. В результате контракта с россиянином испанец сошёл с дистанции, а сам Квят был признан виновником инцидента, вынужден был отбыть штраф в виде проезда по пит-лейн.



Дальнейшее изучение инцидента вынудило стюардов наказать российского гонщиека ещё и двумя штрафными баллами, коих у Квята теперь в общей сложности девять. При достижении выше 12 штрафных баллов гонщик автоматически получает дисквалификацию на один Гран-при.