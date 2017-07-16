Хэмилтон сократил отставание от Феттеля в чемпионате до одного очка

Благодаря победе в гонке Гран-при Великобритании пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сократил отставание от гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, лидирующего в личном зачёте до одного очка.
Россиянин Даниил Квят с четырьмя очками идёт 16-м.
Формула-1. Личный зачёт.
1. Себастьян Феттель — 177
2. Льюис Хэмилтон — 176
3. Валттери Боттас — 154
4. Данижль Риккардо — 117
5. Кими Райкконен — 98
6. Макс Ферстаппен — 57
7. Серхио Перес — 52
8. Эстебан Окон — 43
9. Карлос Сайнс-младший — 29
10. Нико Хюлькенберг — 26
11. Фелипе Масса — 23
12. Лэнс Стролл — 18
13. Ромен Грожан — 18
14. Кевин Магнуссен — 11
15. Паскаль Верляйн — 5
16. Даниил Квят — 4
17. Фернандо Алонсо — 2