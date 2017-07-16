Хэмилтон: сбросил темп на три-четыре секунды в конце гонки

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что сильно сбросил скорость на двух последних кругах Гран-при Великобритании, чтобы не довести износ шин до критической отметки.

«Команда сказала, что проблем не будет, но шины начали пузыриться. А потом я услышал о взрывах позади и сбросил скорость. Я перешёл на 50-60 % дросселя, так что был очень медленным на двух последних кругах. Я сбросил темп на три-четыре секунды. Просто хотел доехать до финиша. У меня был отрыв в 19 секунд, так что я мог поехать и ещё медленнее. Просто не чувствовал нужды», — приводит слова Хэмилтона Autosport.