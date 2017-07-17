Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вильнёв: Квят заслужил отстранение от гонок

17 июля 2017, понедельник. 14:25. Авто

Чемпион мира в Формуле-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что пилот «Торо Россо» Даниил Квят заслужил отстранение от гонок после столкновения с напарником Карлосом Сайнсом-младшим на Гран-при Великобритании.

«Я не знаю, что Квят пытается сделать. Знаете, какой аспект этой ситуации хуже всего? То, что затем в разговоре с командой по радио он пытался переложить вину на своего напарника, думая, что никто не видел этого инцидента.

Это демонстрирует неправильный подход. Он заслуживает того, чтобы остаться дома. Это выглядело неловко. Он встал боком на трассе, когда вернулся в следующем повороте (после вылета с трассы), и если бы Сайнса там не было, он всё равно бы вылетел с трека.

Ему нужно немного побыть дома, чтобы он мог подумать об этом, потому что это не первый уик-энд, когда он переусердствовал. Возможно, Формула-1 слишком быстра для него, я не знаю», — цитирует Вильнёва Autosport.

Канадец не считает правильными попытки россиянина указать на то, что и Сайнс был виновен в инциденте. «Если вы продолжите указывать на кого-то пальцем, то ничему не научитесь. Всегда нужно винить себя, даже если это не так. Это единственный способ стать лучше. Когда вина ваша на 100%, то попытки обвинить кого-то другого выглядят жалко. Обычно у пилотов нет второго шанса, у него этих попыток много, и похоже, что он не учится», — сказал Вильнёв.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Торо Россо Даниил Квят Жак Вильнёв Карлос Сайнс-младший Формула-1 Гран-при Великобритании
Новости. Авто
17 июля 2017, понедельник
15:06 Маллья: ещё один вариант нового названия для «Форс Индия» — «Форс Рейсинг»
14:25 Вильнёв: Квят заслужил отстранение от гонок
13:28 Штайнер: «Хаас» уже переключил внимание на проект 2018 года
13:08 Херберт: Квяту следовало отступить в борьбе на первом круге с Сайнсом
12:29 Петров: теперь нам нужно работать в два раза больше, чем другим командам в WEC
11:55 Феттель: оснований для паники нет, посмотрим, что будет в Венгрии
11:26 Ферстаппен: слухи, связывающие меня с «Феррари», — это позитивно
11:11 Вольф: не вижу проблем в сохранении Боттаса на 2018 год
10:19 «Пирелли» понадобится несколько дней для анализа проблем «Феррари» с шинами
09:21 Хэмлин выиграл гонку NASCAR Cup в Нью-Хэмпшире
00:58 Хорнер: показалось, что авария Квята и Сайнса — гоночный инцидент
00:39 Ньюгарден выиграл гонку IndyCar в Торонто
00:03 Эрлаше на «Ладе» и Мичелис выиграли гонки WTCC в Аргентине
16 июля 2017, воскресенье
23:22 «Порше» выступил в защиту командной тактики на «6 часах Нюрбургринга»
23:02 Тост: столкновение напарников на первом круге — худший сценарий для «Торо Россо»
22:33 Хэмилтон: сбросил темп на три-четыре секунды в конце гонки
21:30 «Порше» выиграл «6 часов Нюрбургринга», Русинов — шестой в LMP2
21:15 Марко: не знаю, откуда пошли слухи про уход Сайнса
21:07 Бёрд выиграл вторую гонку Формулы-E в Нью-Йорке
20:56 Хюлькенберг: очень доволен шестым местом, обновления «Рено» сработали
20:55 Марко об аварии гонщиков «Торо Россо»: это неприемлемо
20:50 Палмер: всё указывало на то, что сегодня я был способен набрать очки
20:45 Магнуссен: когда ты не сражаешься за очки, гонка не так интересна
20:25 Стролл: повреждения машины разрушили нашу гонку
20:24 Алонсо: «Макларену» надо побыстрее определиться с моторами на 2018 год
20:06 Масса: «Уильямс» мог претендовать на большее количество очков
19:53 Феттель: Ферстаппен всё ещё действует на нервы
19:46 Перес: «Форс Индия» не сумела продемонстрировать свою реальную скорость
19:30 Как Хэмилтона на руках носили. Фотообзор Гран-при Великобритании Формулы-1
19:17 Окон: на старте казалось, что у меня привод на все четыре колеса
19:16 Квят: Сайнсу надо держаться от меня подальше на первом круге
19:07 Сайнс-младший: мне всё равно, будет ли Квят извиняться
19:01 Боттас: для «Мерседеса» это были идеальные выходные, несмотря на обстоятельства
18:55 Ветров: другой на месте Квята давно бы сломался
18:54 Косаченко: если Гасли сменит Сайнса, «Торо Россо» стоит оставить Квята
18:39 Квят: расстроен штрафом, не знаю, на что смотрят стюарды
18:35 «Пирелли»: проколы шин у Феттеля и Райкконена вызваны разными причинами
18:17 Бёрд выиграл квалификацию второй гонки Формулы-E в Нью-Йорке
18:07 Риккардо признан «Гонщиком дня» на Гран-при Великобритании
17:52 Симондс: не уверен в будущем Квята, он уже не новичок
17:37 Риккардо: это была сумасшедшая гонка, мне очень понравилось
17:30 Сайнс-младший: дискуссии с Квятом должны остаться между нами
17:30 Ферстаппен: доволен, что Феттель не прошёл меня на трассе
17:17 Райкконен: более-менее выжали максимум из этой гонки
17:16 Хэмилтон: я горжусь, что смог победить для британских болельщиков
Все новости RSS
Партнерский контент
Останется ли Даниил Квят в Формуле-1 в 2018 году?
Архив →
© championat.com, 2000–2017