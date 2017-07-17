Вильнёв: Квят заслужил отстранение от гонок

Чемпион мира в Формуле-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что пилот «Торо Россо» Даниил Квят заслужил отстранение от гонок после столкновения с напарником Карлосом Сайнсом-младшим на Гран-при Великобритании.



«Я не знаю, что Квят пытается сделать. Знаете, какой аспект этой ситуации хуже всего? То, что затем в разговоре с командой по радио он пытался переложить вину на своего напарника, думая, что никто не видел этого инцидента.



Это демонстрирует неправильный подход. Он заслуживает того, чтобы остаться дома. Это выглядело неловко. Он встал боком на трассе, когда вернулся в следующем повороте (после вылета с трассы), и если бы Сайнса там не было, он всё равно бы вылетел с трека.



Ему нужно немного побыть дома, чтобы он мог подумать об этом, потому что это не первый уик-энд, когда он переусердствовал. Возможно, Формула-1 слишком быстра для него, я не знаю», — цитирует Вильнёва Autosport.



Канадец не считает правильными попытки россиянина указать на то, что и Сайнс был виновен в инциденте. «Если вы продолжите указывать на кого-то пальцем, то ничему не научитесь. Всегда нужно винить себя, даже если это не так. Это единственный способ стать лучше. Когда вина ваша на 100%, то попытки обвинить кого-то другого выглядят жалко. Обычно у пилотов нет второго шанса, у него этих попыток много, и похоже, что он не учится», — сказал Вильнёв.