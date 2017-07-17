Абитебуль: сказал Палмеру утром воскресенья, что его не заменят в Венгрии

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль перед гонкой Гран-при Великобритании сообщил Джолиону Палмеру, что его не уберут из команды перед Гран-при Венгрии. Палмер не смог стартовать в Сильверстоуне из-за отказа болида.

«Я полностью опроверг разговоры о том, что его заменят в Будапеште. Такие мысли не хороши, особенно утром в воскресенье. Когда я узнал, как много об этом говорят в СМИ, то дал всем понять, что в этих словах ни капли правды, и сказал это лично Джолиону. Я хотел очистить его разум от этого перед гонкой», — приводит слова Абитебуля Autosport.