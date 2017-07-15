Источник: «Ред Булл» готов отдать Сайнса «Рено» уже на Гран-при Венгрии

Заводская команда «Рено» ведёт переговоры с «Ред Булл» о выкупе контракта испанского пилота Карлоса Сайнса, сообщает Auto Bild Motorsport. При этом в «Ред Булл» вполне готовы расстаться с Сайнсом: по данным немецких журналистов, в руководстве австрийского концерна были настолько рассержены недавними заявлениями Карлоса насчёт того, что он вряд ли проведёт в «Торо Россо» четвёртый сезон подряд, что теперь не будут препятствовать уходу гонщика.

«Ред Булл» готов, чтобы Сайнс покинул «Торо Россо» и заменил Джолиона Палмера в составе «Рено» уже на Гран-при Венгрии. Однако руководство «быков» требует от «Рено» солидную компенсацию: речь может идти примерно о восьми миллионах евро. Сириль Абитебуль и Хельмут Марко продолжают обсуждать детали сделки. Если стороны придут к соглашению, то Сайнс отправится в «Рено» уже перед гонкой на «Хунгароринге», а новым напарником Даниила Квята станет Пьер Гасли.