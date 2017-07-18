Выиграть «6 часов Нюрбургринга» «Тойоте» помешали повреждения аэродинамики

В «Тойоте» определили причины проблем с автомобилем, которые помешали японской команде побороться за победу в гонке WEC «6 часов Нюрбургринга». В квалификации один из экипажей «Тойоты» завоевал поул-позишн, однако в гонке автомобиль внезапно утратил скорость на середине дистанции.



«После анализа кузова автомобиля #7 TS050 HYBRID, проведённого по окончании гонки «6 часов Нюрбургринга», «Тойота» определила конкретную проблему, которая привела к неожиданному изменению аэродинамических характеристик по ходу гонки.



В результате проведённого исследования было выявлено значительное повреждение пластины под днищем автомобиля под номером 7, а также отверстие в заднем антикрыле, которое привело к трещине в главной пластине», — сообщается в пресс-релизе «Тойоты».