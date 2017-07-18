Сайнс отказывается комментировать слухи о переходе в «Рено»

Накануне гонки Гран-при Великобритании в СМИ прошла информация, что уже на Гран-при Венгрии пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс заменит в «Рено» британца Джолиона Палмера.

Невзирая на то что глава команды из Энстоуна Сириль Абитебуль опроверг эти слухи, Сайнса попросили прокомментировать данную ситуацию.

«Многие люди говорят со мной об этих слухах. Но ни один из комментариев не исходит от боссов команды или тех, кто действительно занят моей карьерой. От них ничего не слышно, так что я не комментирую слухи», — приводит слова Сайнса Crash.