Фольгер: для меня очень важны данные Валентино Росси

Новичок MotoGP Йонас Фольгер признался, что пользуется данными Валентино Росси, чтобы готовиться к Гран-при. Фольгер идёт на седьмом месте в чемпионате.

«Лично я всегда беру много данных Вале или Маверика. Это особенно важно по четвергам, когда ты приезжаешь на новую трассу. Тебе нужно понять, какой стиль пилотажа использовать, как замедляться, как ускоряться. Изучить характер трассы. А с их данным ты можешь многое отфильтровать в начале и не допускать ошибок в первый день», — приводит слова Фольгера Motorsport-Total.