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Валентино Росси похвалил гонщиков команды Yamaha Tech 3

20 июля 2017, четверг. 10:28. Авто

Гонщик «Ямахи» Валентино Росси не испытывает обеспокоенности в связи с проигрышем в гонках пилотам Yamaha Tech 3 Йоханну Зарко и Йонасу Фольгеру, использующим прошлогодние мотоциклы.

«Думаю, что по ходу этого сезона пилоты Tech 3 демонстрируют хорошее чувство байка 2016 года. И это происходит потому, что они хорошие гонщики. Они сильны, и Зарко в Ле-Мане, а Фолгер в Германии пилотировали в отличной манере. Фолгер отлично гоняется. Он всегда способен быть быстрым и умеет сохранять контроль над задней шиной. Так что гонщики имеют значение, и мы должны их поздравить», — цитирует Росси Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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