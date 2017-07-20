Валентино Росси похвалил гонщиков команды Yamaha Tech 3

Гонщик «Ямахи» Валентино Росси не испытывает обеспокоенности в связи с проигрышем в гонках пилотам Yamaha Tech 3 Йоханну Зарко и Йонасу Фольгеру, использующим прошлогодние мотоциклы.



«Думаю, что по ходу этого сезона пилоты Tech 3 демонстрируют хорошее чувство байка 2016 года. И это происходит потому, что они хорошие гонщики. Они сильны, и Зарко в Ле-Мане, а Фолгер в Германии пилотировали в отличной манере. Фолгер отлично гоняется. Он всегда способен быть быстрым и умеет сохранять контроль над задней шиной. Так что гонщики имеют значение, и мы должны их поздравить», — цитирует Росси Motorsport.