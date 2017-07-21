Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В IndyCar продолжают работать над своей версией «щита»

21 июля 2017, пятница. 09:48. Авто

IndyCar продолжает работать над своей версией прозрачного «щита» для защиты головы пилота в кокпите, несмотря на то что ФИА отказалась от подобного решения в Ф-1, отдав предпочтение «гало».

«Мы спокойно работаем над нашей защитой на протяжении полутора лет и чувствуем, что добились хорошего прогресса. Мы довольны тем, что хотим представить и что будет протестировано до конца года.

Мы продвигаемся вперёд и надеемся, что нам будет что показать людям как можно раньше. Но главное, что как только мы будем готовы показать своё решение, оно будет готово к использованию. Оно будет протестировано и готово к использованию до того, как будет представлено. Мы уже тестировали его на симуляторах, следующий этап — протестировать его на трассе», — сказал босс американской серии Джей Фрай, слова которого приводит Racer.

Решение IndyCar описывается как более скромное по размеру, чем тот вариант «щита», который тестировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель в Сильверстоуне.

Источник: Racer.com Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
IndyCar ФИА
Новости. Авто
21 июля 2017, пятница
09:48 В IndyCar продолжают работать над своей версией «щита»
00:01 Бергер: Сенна и Ферстаппен сделаны из одного теста
20 июля 2017, четверг
23:46 Руководство Ф-1 и «Сильверстоуна» проведёт переговоры в конце года
22:50 Верляйн: «Заубер» настроен на серьёзные обновления в Венгрии
21:56 Боттас: мои лучшие обгоны были в Сочи и в Баку, а лучшая гонка — в Мехико
20:39 Лауда: «гало» — неверное решение, Формула-1 о нём пожалеет
20:08 «Хонда»: при системе токенов мы не смогли бы изменить мотор
19:38 Вольф: у ФИА не было выбора, кроме как ввести «гало»
18:41 Хорнер: рассмотрим предложения по Сайнсу, но он имеет значительную цену
18:10 «Форс Индия» начала переговоры о продлении контракта с Пересом
17:14 Боттас: главное — долгосрочные отношения с «Мерседесом»
17:11 Феттель рассказал, что их с Кими мнения о развитии машины иногда расходятся
16:02 Шибалов: проехали ровно, аккуратно, нигде не застревали
15:58 Мардеев: обнаружили в радиаторе дыру практически с палец
15:54 Единственной командой, поддержавшей внедрение «гало», была «Феррари»
15:41 В «Мерседесе» раскрыли причины проблем с коробками передач
15:08 Верляйн надеется на скорый переход в топ-команду
14:31 Депре и Сотников продолжают лидировать после 12 СУ ралли «Шёлковый путь»
14:09 Кубица уверен, что сможет пилотировать болид 2017 года
13:39 Чейз Кэри желает видеть в Ф-1 больше немецких команд
12:52 Ассоциация пилотов Формулы-1 поддержала внедрение «гало»
11:51 Магнуссен: появление Гран-при Дании стало бы исполнением мечты
11:25 Хэмилтон: для меня осталось пять-шесть лет в гонках
10:28 Валентино Росси похвалил гонщиков команды Yamaha Tech 3
09:54 Хэмилтон: «Мерседес» и «Феррари» сейчас на одном уровне
00:25 Фольгер: для меня очень важны данные Валентино Росси
19 июля 2017, среда
23:36 ФИА планирует выстроить структуру чемпионатов по ралли
22:52 ФИА: «гало» даёт наивысшую безопасность среди всех устройств защиты кокпита
22:33 Формула-1 намерена и дальше проводить мероприятия, как в Лондоне
21:48 «Уильямс», «Макларен» и «Хаас» провели тесты шин «Пирелли» на 2018 год
20:52 С 2018 года в Формуле-1 появится защита кокпита «гало»
20:46 Спенглер: Moscow Raceway — техничная и сложная трасса
20:19 Роккенфеллер: даже не думал пропустить российский этап DTM
19:33 Мардеев: решили не рисковать, понимали, что много не проиграем
18:36 Вольф: Хэмилтон ничего не говорил про переход в «Феррари»
18:09 Хэмилтон: в моих планах нет перехода в «Феррари»
17:20 Николаев: ехали безошибочно — думали, что результат будет лучше
17:09 Хорнер: ключи к рынку пилотов в руках Феттеля
16:27 З. Браун: Ф-1 находится перед непростым выбором между «гало» и «щитом»
15:49 Сотников: на 11-м этапе чувствовалось, что Коломы едет «на все деньги»
15:44 Депре и Сотников продолжают лидировать на ралли «Шёлковый путь» после 11-го СУ
15:13 Штайнер: решение о составе пилотов на 2018 год — под контролем «Хааса»
14:40 Бриаторе не верит, что «Феррари» сможет победить «Мерседес»
14:10 Представлено расписание пятого этапа Российской дрифт серии в Рязани
13:48 Маркьонне призвал «Феррари» дать немедленный ответ на провал в Сильверстоуне
Все новости RSS
Партнерский контент
Останется ли Даниил Квят в Формуле-1 в 2018 году?
Архив →
© championat.com, 2000–2017