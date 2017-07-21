В IndyCar продолжают работать над своей версией «щита»

IndyCar продолжает работать над своей версией прозрачного «щита» для защиты головы пилота в кокпите, несмотря на то что ФИА отказалась от подобного решения в Ф-1, отдав предпочтение «гало».



«Мы спокойно работаем над нашей защитой на протяжении полутора лет и чувствуем, что добились хорошего прогресса. Мы довольны тем, что хотим представить и что будет протестировано до конца года.



Мы продвигаемся вперёд и надеемся, что нам будет что показать людям как можно раньше. Но главное, что как только мы будем готовы показать своё решение, оно будет готово к использованию. Оно будет протестировано и готово к использованию до того, как будет представлено. Мы уже тестировали его на симуляторах, следующий этап — протестировать его на трассе», — сказал босс американской серии Джей Фрай, слова которого приводит Racer.



Решение IndyCar описывается как более скромное по размеру, чем тот вариант «щита», который тестировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель в Сильверстоуне.