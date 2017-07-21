Верляйн: «Заубер» хочет вернуть ту конкурентоспособность, какая была в 2012 году

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн сказал, что команда нацелена вернуться на тот уровень конкурентоспособности, который демонстрировала в 2012 году. Тогда «Заубер» боролся за подиумы и завершил сезон на шестом месте в Кубке конструкторов.



«Команда хочет стать лучше, чем сейчас или в прошлом сезоне. Отныне нам нужны удачные гонки. Команда желает вернуться на тот уровень, где была около пяти лет назад. Это желание физически осязаемо в команде.



Я не знаю, как быстро Фредерик Вассёр (новый руководитель команды. — Прим. «Чемпионата») может изменить ситуацию, но теперь у нас осталась лишь одна гонка до летнего перерыва», — цитирует Верляйна официальный сайт Ф-1.