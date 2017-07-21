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Финальный спецучасток ралли «Шёлковый путь»-2017 отменён

21 июля 2017, пятница. 17:33. Авто

Оргкомитет ралли «Шёлковый путь» принял решение отменить 14-й спецучасток гонки в связи с проливными дождями на севере Китая. Спецучасток заключительного этапа, расположенный в гористой местности, в связи с осадками может быть небезопасен для участников, поэтому дирекция соревнования приняла решение исключить участок из маршрута гонки.

Экипажам, тем не менее, необходимо преодолеть дорожную секцию 14-го этапа и прибыть на финиш ралли, уложившись в отведённый временной норматив. Официальные результаты гонки будут опубликованы перед торжественной церемонией финиша ралли «Шёлковый путь» в Сиане 22 июля.

Таким образом, де-факто победу в общем зачёте в классе внедорожников одержал Сириль Депре из команды «Пежо Спорт», а в категории грузовиков лучшим стал представитель «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

Положение в общем зачёте

Внедорожники:
1. Сириль Депре (Peugeot Sport) – 41:46.25
2. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +1:04.39
3. Хань Вей (Geely SMG) +1:11.29
4. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +2:12.12
5. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +2:37.27.

Грузовики:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 43:45.38
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +6.04
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +23.12
4. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +2:40.27
5. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +6:28.56.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
КАМАЗ-мастер Шёлковый путь
Новости. Авто
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