Финальный спецучасток ралли «Шёлковый путь»-2017 отменён

Оргкомитет ралли «Шёлковый путь» принял решение отменить 14-й спецучасток гонки в связи с проливными дождями на севере Китая. Спецучасток заключительного этапа, расположенный в гористой местности, в связи с осадками может быть небезопасен для участников, поэтому дирекция соревнования приняла решение исключить участок из маршрута гонки.



Экипажам, тем не менее, необходимо преодолеть дорожную секцию 14-го этапа и прибыть на финиш ралли, уложившись в отведённый временной норматив. Официальные результаты гонки будут опубликованы перед торжественной церемонией финиша ралли «Шёлковый путь» в Сиане 22 июля.

Таким образом, де-факто победу в общем зачёте в классе внедорожников одержал Сириль Депре из команды «Пежо Спорт», а в категории грузовиков лучшим стал представитель «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

Положение в общем зачёте



Внедорожники:

1. Сириль Депре (Peugeot Sport) – 41:46.25

2. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +1:04.39

3. Хань Вей (Geely SMG) +1:11.29

4. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +2:12.12

5. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +2:37.27.



Грузовики:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 43:45.38

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +6.04

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +23.12

4. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +2:40.27

5. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +6:28.56.