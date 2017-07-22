Вольф: проводя 20 гонок Формулы-1 в год, мы сохраняем их эксклюзивность

Глава «Мерседеса» Тото Вольф не видит проблемы в трёх европейских этапах подряд, которые пройдут в сезоне-2018 во Франции, Австрии и Великобритании. Также Вольф считает ненужным увеличение количества этапов в сезоне.

«Всё не так сложно. Конечно, три этапа подряд доставляют трудности, но переезды будут в пределах Европы, и мы не будем менять часовых поясов. Бывали логистические вызовы и посложнее.

Важно найти верное количество гонок. Проводя около 20 гонок, мы сохраняем их эксклюзивность. Нет нужды насыщать рынок новыми гонками", — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.