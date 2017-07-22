З. Браун: Норрис — будущий чемпион мира, но «Макларен» не спешит вести его в Ф-1

Руководитель «Макларена» Зак Браун считает Ландо Норриса крайне талантливым гонщиком, но не торопит его перевод в Формулу-1.

«Кажется, он самый талантливый от природы пилот, которого я видел. И этот взгляд разделяет большинство людей, видевших его выступления. Он очень сосредоточен на гонках, приземлён и, я думаю, он будущий чемпион мира.

Мы счастливы, что он работает в нашей системе и здорово выступает в Формуле-3. Он взял поул, одержал первую победу и идёт третьим в чемпионате.

У него твёрдое будущее в «Макларене», но мы не спешим переводить его в Формулу-1. Ещё не так давно 20-летние считались молодыми пилотами. Мы не станем спешить», — цитирует Брауна GP Update.