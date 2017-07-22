Руководитель «КАМАЗ-мастер»: результат добыт настоящим, тяжёлым трудом

Глава команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Савостин прокомментировал успех на Ралли-рейде «Шёлковый путь», отметив, что победа является заслугой как экипажа с командой, так и партнёров с завода КАМАЗ.

«Во-первых, хочу отметить, что это результат работы всей команды, это работа завода, всех наших партнёров. Мы очень признательны нашим партнёрам, которые нам помогают добиваться результатов и, в первую очередь, всему заводу КАМАЗ. Результаты на этой гонке очень хорошие, конкуренция была серьёзная.

В том, что наши соперники не выдержали накала борьбы, я считаю, в первую очередь заслуга экипажей, заслуга команды, и всей сервисной группы, которая готовила технику. Есть, конечно, какая-то доля везения, но везёт сильнейшим. Этот результат добыт настоящим, тяжёлым трудом", — приводит слова Савостина пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».