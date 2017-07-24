Вольф: борьба за оба титула Формулы-1 хорошо сбаласирована

Глава «Мерседеса» Тото Вольф назвал отрыв от «Феррари» в 55 очков в Кубке конструкторов небольшим.

«Мы достигли середины чемпионата, и борьба за оба титула хорошо сбалансирована. Таблица очков показывает, что в Кубке конструкторов у нас небольшой запас, а в личном первенстве небольшой дефицит. Но сейчас это неважно — в середине чемпионата очков не дают.

Наш подход — идти этап за этапом, набирать скорость спокойно и логично и продолжать стараться. Время волноваться об очках наступит позже", — цитирует Вольфа GP Update.