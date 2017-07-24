IndyCar представил аэродинамический обвес на 2018 год

IndyCar представил новый вид шасси, на которых команды будут выступать в сезоне-2018. Аэродинамический обвес разработан постоянным поставщиком шасси для серии «Далларой» в сотрудничестве с дизайнерами из Великобритании.
Обвес будет поставляться в двух видах — для скоростных овалов, а также для коротких овалов, стационарных и городских трасс.
Работа по оборудованию шасси «Даллары» IR-12 новым аэродинамическим пакетом началась в апреле 2016 года. Его первые тесты пройдут 25 июля в Индианаполисе, сообщает официальный сайт серии.
Видео доступно на YouTube.