IndyCar представил аэродинамический обвес на 2018 год

IndyCar представил новый вид шасси, на которых команды будут выступать в сезоне-2018. Аэродинамический обвес разработан постоянным поставщиком шасси для серии «Далларой» в сотрудничестве с дизайнерами из Великобритании.

Обвес будет поставляться в двух видах — для скоростных овалов, а также для коротких овалов, стационарных и городских трасс.

Работа по оборудованию шасси «Даллары» IR-12 новым аэродинамическим пакетом началась в апреле 2016 года. Его первые тесты пройдут 25 июля в Индианаполисе, сообщает официальный сайт серии.

Видео доступно на YouTube.