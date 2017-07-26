Возвращение Кубицы в Ф-1 в 2017 году маловероятно

Немецкое издание Auto Motor und Sport считает маловероятным возвращение Роберта Кубицы в Формулу-1 уже в этом году. На «Хунгароринге» поляк впервые испытает болид «Рено» 2017 года на тестах Ф-1, которые пройдут сразу после Гран-при Венгрии.

Несмотря на то что ранее появились слухи о возможности замены в «Рено» Джолиона Палмера на Кубицу в Спа, AMuS считает маловероятным подобный вариант из-за контракта британского гонщика. По действующему соглашению Палмеру гарантировано место до конца 2017 года. Британец принёс с собой в команду $ 6 млн спонсорских денег, и даже замена его на Кубицу на тестах в Венгрии, вероятно, стоила команде какой-то суммы. В случае если «Рено» решит расстаться с Палмером досрочно, команду могут ожидать финансовые потери.